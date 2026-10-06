España registra su mayor nivel de importaciones de crudo venezolano en dos décadas

Las importaciones españolas de crudo proveniente de Venezuela alcanzaron su cifra más alta en los últimos 20 años.

Durante el periodo comprendido entre enero y agosto de 2026, el volumen adquirido sumó 2,32 millones de toneladas métricas, de acuerdo con reportes de medios nacionales difundidos este lunes.

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) confirmó que este volumen se aproxima al récord histórico registrado en el año 2006, cuando España importó 2,39 millones de toneladas métricas del hidrocarburo venezolano.

Claves del incremento comercial

Según la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), el repunte en los envíos responde a los recientes convenios dirigidos a reabrir el sector energético a la inversión extranjera.

Récord mensual: En agosto, España adquirió 641.000 toneladas de crudo, una cifra que supera cualquier registro previo para ese mismo mes desde 1996.

Alianza estratégica: La empresa energética Repsol suscribió un acuerdo en abril con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) con el objetivo de incorporar a su portafolio el yacimiento Horcón, situado al sureste del Lago de Maracaibo, en el estado Zulia.

Proyección de crecimiento: La firma española prevé un incremento de la producción del 50 % en un plazo de 12 meses, además de la meta de triplicar la extracción en un periodo de tres años.

España / Redacción web