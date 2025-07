Periodistas exigen la libertad inmediata de 20 colegas presos "injustamente" en Venezuela

Organizaciones, periodistas y trabajadores de la prensa en Venezuela exigieron este viernes la liberación de 20 colegas detenidos en el país, entre los que incluyen a activistas opositores, así como el cese de la "persecución" y la derogación de las leyes que -denunciaron- "criminalizan la libertad de expresión".

En un comunicado, el gremio indicó lo siguiente: por "ejercer los derechos a informar y a expresarse en libertad, hoy más de 40 periodistas y trabajadores de la prensa están siendo perseguidos, 20 están tras las rejas, 12 enfrentan medidas cautelares que los mantienen sometidos a procesos infundados y 8 más están siendo sometidos a interrogatorios o evadiendo órdenes de captura por hacer su trabajo en la clandestinidad".

"Dejen en libertad a los injustamente presos, y al país entero les pedimos su solidaridad, que no se acostumbren y que no normalicen el silencio", señala el documento, leído por el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruiz, durante un acto en Caracas como parte de las acciones por el reciente Día del Periodista en el país, que se conmemora cada 27 de junio.

El gremio aseguró que existe "una política deliberada para intimidar, para censurar y para borrar la verdad", y "el Estado ha convertido el periodismo en una amenaza y ha hecho del silencio una política".

"Hoy estamos aquí por ellos, por los silenciados, por los oprimidos, por los separados de sus familias, los desaparecidos, los que no pudieron contar más. No olvidamos sus nombres. También estamos por cada reportero que sigue en la calle (...) y por los que se tuvieron que ir y hoy, desde el destierro, siguen haciendo periodismo", expresó.

Asimismo, se solidarizó con los que siguen trabajando y con los que se reinventan para informar, en "la mayoría de los casos sin contratos formales, sin estabilidad, con sueldos insuficientes y con un pluriempleo que pasa del 70 %".

Por otra parte, denunció que, además, se ha convertido en "una práctica recurrente el uso de la legislación penal y antiterrorista para silenciar a periodistas, a medios de comunicación y a trabajadores de la prensa".

"El periodismo sigue siendo una esperanza y su rol hoy es más importante que nunca. Sin periodistas, no hay verdad, no hay justicia y no hay futuro", afirmó el gremio, que pidió la implementación de políticas que protejan a los trabajadores del sector.

Los periodistas también exigieron el fin del "cierre arbitrario de emisoras de radio" y del "bloqueo ilegal de medios digitales".

El pasado 10 de junio, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió a Venezuela la "liberación inmediata" de tres periodistas del país suramericano "detenidos por informar" en los últimos dos meses en "un contexto de creciente represión contra la prensa independiente".

En el Índice de Chapultepec 2024, la SIP ubicó a Venezuela en el puesto 21 de 22 países analizados sobre el comportamiento de las libertades de expresión y de prensa.

Caracas / EFE