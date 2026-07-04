Periodista anzoatiguense lanza libro gratuito para acompañar a niños en situaciones de emergencia

La periodista anzoatiguense Vanessa Sá, quien es parte de la diáspora venezolana en España, lanzó un libro infantil titulado “Está bien sentir lo que sientes”, una obra dirigida a acompañar a niños que atraviesan situaciones de emergencia.

La iniciativa surge tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, y que han dejado hasta la fecha al menos 2.645 personas fallecidas y más de 15 mil damnificados.

“Como venezolana, como migrante y, sobre todo, como mamá, estos días no he podido dejar de pensar en los niños que están viviendo esta tragedia. En los que sienten miedo, incertidumbre o confusión y, muchas veces, ni siquiera tienen las palabras para explicar lo que les pasa”, expresó la comunicadora a través de su cuenta de Instagram.

Sá explicó que “Está bien sentir lo que sientes” es un libro ilustrado que busca brindar apoyo emocional a los más pequeños. El material incluye dibujos, actividades sencillas y ejercicios de respiración para ayudar a expresar emociones. “Busca ofrecer un espacio seguro para entender lo que sienten”, agregó.

La autora aclaró que la obra no sustituye el acompañamiento psicológico profesional, sino que pretende convertirse en una herramienta complementaria para quienes acompañan a niños en contextos de crisis.

Presente en la distancia

Vanessa Sá considera que el lanzamiento del libro es una forma de aportar en medio de los momentos difíciles que atraviesan sus connacionales. Sin embargo, también pidió apoyo para lograr que el material llegue a quienes más lo necesiten.

La periodista manifestó su deseo de "conectar" con organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones, escuelas, hospitales, psicólogos infantiles, docentes y redes comunitarias en Venezuela, con el fin de distribuir el libro de manera gratuita y responsable. La obra cuenta además con una versión en blanco y negro para facilitar su reproducción a bajo costo.

“Porque a veces no podemos cambiar lo que ocurre, pero sí podemos hacer que un niño se sienta un poco menos solo en medio del miedo”, expresó.

Quienes deseen acceder al material o apoyar la iniciativa pueden contactar a la autora a través de su cuenta de Instagram @vanen_sa.

Puerto La Cruz / Carlos Morales