Pérez y Dimé están nominados a premios individuales en la SPB 2026

La temporada regular de Marinos de Anzoátegui en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026 fue de altos y bajos, pero el rendimiento de dos jugadores en específico destacó a tal punto de que están nominados a premios individuales.

El alero Anthony Pérez está entre los tres candidatos a llevarse el galardón por el Regreso del Año, mientras que el pívot senegalés Malik Dimé se encuentra entre los finalistas para la distinción de Jugador Defensivo del Año.

Vale acotar que el equipo de prensa del Acorazado Oriental fue uno de los cinco nominados al premio de mejor departamento de comunicaciones. Los ganadores en cada uno de los apartados serán anunciados en las próximas horas por la SPB.

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En el caso de Anthony Pérez, el jugador pasó alrededor de dos años apartado de los tabloncillos por una lesión en una de sus rodillas. De hecho no pudo comenzar desde el arranque la zafra 2026 con Marinos por temas físicos, pero después fue de menos a más en su aporte.

En 17 compromisos con los navales, el sucrense promedió 11 puntos por partido, más 4.9 rebotes y 43.3% en tiros de campo. Sus rivales por el premio a Regreso del Año son Heissler Guillent (Pioneros del Ávila) y Jesús Martínez (Gaiteros del Zulia).

A su vez Malik Dimé hizo méritos para ser el mejor jugador del conjunto anzoatiguense en la ronda eliminatoria. Su contribución en ofensiva fue valiosa, pero en defensa fue de los mejores del torneo y compite por el Jugador Defensivo del Año con Luis "tapipa" Duarte (Gaiteros del Zulia) y Kelby Kramer (Pioneros del Ávila).

El centro senegalés terminó con un promedio de dos bloqueos (colíder en el circuito), 8.6 capturas y un robo por encuentro. Vale destacar que disputó los 24 desafíos del conjunto naval.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo