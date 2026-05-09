Hombre sufre accidente mientras practicaba kitesurf en Los Canales de Lechería

Un ciudadano de 32 años fue atendido de emergencia la tarde de este viernes 08 de mayo, tras sufrir un accidente mientras practicaba kitesurf en playa Los Canales, en Lechería.

El hecho ocurrió pasadas las 5:00 p.m., cuando el deportista, identificado como Luis Sanzonetti, realizaba maniobras y fue impactado por una ráfaga de viento que elevó su cometa a aproximadamente seis metros de altura.

Al lugar acudieron comisiones del Cuerpo de Bomberos del estado Anzoátegui, cuyos funcionarios practicaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para estabilizar al afectado.

Posteriormente, se activó una unidad de Protección Civil Urbaneja para efectuar el traslado del paciente a un centro de salud privado de la zona, donde quedó bajo observación médica.

Lechería / Redacción web