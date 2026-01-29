PDVSA dice que reforma de ley fortalecerá marco legal para inversión

El presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, aseguró que la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos propuesta por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, y cuya discusión está prevista que continúe este jueves en el Parlamento, fortalecerá el marco legal del país para la inversión.

En Telegram, dijo que el proceso de la reforma "consolida un marco jurídico fortalecido que impulsa la producción, atrae inversión y garantiza la soberanía energética, en beneficio del desarrollo económico y el bienestar social del pueblo venezolano".

El funcionario encabezó el miércoles un encuentro con trabajadores petroleros en el Complejo Refinador de Paraguaná, en el noroeste del país, como parte de la fase de consultas sobre la reforma.

En el encuentro, también participó el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Pedro Infante, quien destacó que esta es una ley respetuosa de la soberanía nacional y permite comenzar un camino para convertir a Venezuela en un "gran productor y referente mundial en materia petrolera", según lo cita la estatal.

Convocatoria

La AN, controlada por el chavismo, convocó para este mismo jueves la segunda discusión de la reforma para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero, en momentos en que EE.UU. tiene en la mira el crudo del país suramericano.

La segunda discusión es la última etapa para la aprobación de leyes o reformas.

Durante esta sesión se prevé que los diputados estudien artículo por artículo el contenido del documento presentado, en este caso, por la Comisión de Energía y Petróleo, luego de recibir las propuestas en la fase de consultas con los sectores vinculados al área.

La reforma planteada tiene 18 artículos, y entre sus cambios, prevé que las actividades primarias no solo puedan ser realizadas exclusiva o mayoritariamente por el Estado, sino también por "empresas privadas domiciliadas" en el país, "en el marco de contratos suscritos con empresas de exclusiva propiedad de la República o sus filiales", según el documento compartido con EFE por un diputado que pidió el anonimato.

Nuevo elemento

También se suma un nuevo artículo que establece que las controversias que no puedan ser resueltas de forma amistosa "podrán ser decididas por los tribunales competentes de la república o mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes independientes".

En 2025, la producción de crudo, que llegó a 1,081 millones de barriles por día (bpd), sumó cinco años seguidos de crecimiento desde 2021, cuando había caído hasta los 636.000, y superó a la de 2019, un promedio de 1.013.000 bpd, según cifras oficiales.

Caracas / EFE