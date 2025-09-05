Pdvsa dice que producción de crudo crece pese a "sanciones y amenazas"

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) aseguró este viernes que la producción de crudo del país se mantiene en crecimiento pese a las "sanciones y amenazas externas".

En un breve mensaje compartido en Telegram, la empresa señaló que el bombeo "sigue creciendo gracias al compromiso y la capacidad técnica de la clase trabajadora de los hidrocarburos".

Pdvsa afirmó que esto ha permitido "cumplir las metas operativas establecidas y honrar los compromisos asumidos con socios internacionales, en un contexto de sanciones y amenazas externas", de las que no dio detalles.

El Ejecutivo venezolano ha insistido en que el bombeo sigue "en crecimiento" incluso con el que describe como "bloqueo criminal" de Estados Unidos.

El lunes, el mandatario Nicolás Maduro aseveró que las empresas energéticas europeas "no necesitan licencias" de EE.UU. para operar en el país suramericano, y expresó: "¿Hasta cuándo Europa se va a subordinar a lo que manden en Washington? Aquí ustedes son libres, vengan a producir".

El líder del chavismo dijo también que si bien la norteamericana Chevron recibió una licencia para seguir operando, después de que Washington revocara el permiso en mayo, todo aquel que "quiera invertir de Estados Unidos en petróleo" será "siempre" recibido.

La producción de Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de crudo, superó el millón de barriles por día (bpd) de petróleo en enero pasado por primera vez desde junio de 2019, al bombear 1.031.000 bpd, y desde entonces se incrementó un 5,14 % hasta julio, cuando fue de 1.084.000 bpd, según cifras oficiales.

La oficina en Venezuela del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advirtió este jueves en un informe que si bien la licencia a Chevron "genera expectativas positivas", estas proyecciones "se han disipado parcialmente" ante la crisis entre Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, agravada tras el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe.

Caracas / EFE