Equipo de Pdvsa controla incendio en Refinería Cardón, tras rotura de tubería en línea de gas natural

La estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) informó sobre la rotura de una tubería de gas natural que alimenta a las calderas del complejo, lo que generó un incendio en la Refinería Cardón, ubicada dentro del Centro de Refinación Paraguaná (CRP), en el estado Falcón.

El siniestro fue sofocado de forma inmediata por el personal del equipo de Respuesta y Control de Emergencias de la propia planta petrolera. De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la corporación, el incidente no dejó trabajadores lesionados, daños de consideración en la infraestructura ni afectaciones a comunidades aledañas o a terceros.

Investigaciones

Para evaluar lo sucedido, la estatal activó un comité técnico de investigación con el objetivo de determinar las causas precisas del fallo en la tubería y coordinar la restitución segura de las operaciones.

Como medida preventiva, las autoridades operativas procedieron a la detención temporal de las plantas del complejo mientras culminan los protocolos de inspección y evaluación de riesgos.

Finalmente, Pdvsa garantizó que el Sistema de Refinación Nacional cuenta con los inventarios suficientes de combustible para mantener la continuidad en el suministro y la atención de la demanda interna en todo el territorio venezolano.

Punto Fijo / Redacción Web