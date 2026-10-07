Reportan la liberación del sindicalista Orlando Ramírez

El dirigente sindical del sector transporte Orlando Ramírez fue liberado en una carretera limítrofe entre los estados Lara y Yaracuy, en el occidente de Venezuela, tras permanecer un mes detenido y en situación de desaparición forzada, según confirmó su representante legal, el abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres.

El penalista informó a través de un mensaje publicado en la red social X que el dirigente gremial ya se encuentra reunido con sus familiares.

Torres calificó la aprehensión previa como un acto arbitrario e indicó que Ramírez logró contactar a sus compañeros tras ser abandonado por sus captores en la vía pública. Según los reportes de organizaciones de derechos humanos, la detención de Ramírez se produjo a comienzos de septiembre, luego de que participara en una manifestación pacífica en la sede del Ministerio de Transporte, en Caracas, donde exigía reivindicaciones salariales y laborales para el gremio.

Acciones

En los días previos a la liberación, representantes de la Coalición Nacional Sindical denunciaron haber acudido a múltiples centros de reclusión sin obtener respuestas sobre el paradero del dirigente.

Asimismo, la Organización No Gubernamental (ONG) Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) advirtió sobre la falta de información oficial respecto al caso.

Frente a estas irregularidades, la defensa del sindicalista introdujo este lunes un recurso de habeas corpus ante las instancias judiciales competentes, amparándose en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, precepto orientado a la protección inmediata de la libertad y seguridad personal.

Denuncia formal

El abogado Eduardo Torres anunció que acudirán ante la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República en Caracas para interponer una denuncia formal por la detención arbitraria.

En ese sentido, la representación legal sostendrá además una reunión este jueves con el presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, John Parody, para abordar los vacíos procesales y las violaciones a las garantías constitucionales denunciadas durante el encarcelamiento de Ramírez.

El arresto de Ramírez se enmarca en una ola de protestas y movilizaciones promovidas por sectores laborales en reclamo de ajustes al salario mínimo, fijado actualmente en 130 bolívares mensuales, un monto altamente depreciado frente al costo de la vida y la tasa oficial de cambio.

Caracas / Redacción Web