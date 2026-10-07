Exmagistrada del TSJ denunció ser objeto de coacción para firmar inhabilitación de Machado

Bárbara Gabriela César Siero, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), denunció que fue objeto de coacción para firmar la inhabilitación política de la dirigente de Vente Venezuela (VV), María Corina Machado, ganadora de las elecciones primarias de la oposición efectuadas en 2023.

A través de un vídeo publicado en Youtube y otras redes sociales, la otrora miembro del TSJ, que fue vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del ente, afirmó que se vio forzada a estampar su rúbrica porque tres de sus familiares (dos hermanos y su cuñada) fueron detenidos por estar presuntamente vinculados con la Operación Brazalete Blanco, una conspiración militar que supuestamente tenía como objetivo acabar con la vida del exgobernante Nicolás Maduro.

César Siero, quien aseguró que sus allegados fueron privados de su libertad de manera injusta por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), se desempeñó como magistrada del TSJ desde 2014 hasta 2024.

Puerto La Cruz / Redacción Web