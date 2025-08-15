PC recomendó tomar medidas ante incidencia del sol entre el 20 y 30 de agosto

Entre el 20 y el 30 de agosto, los rayos solares, debido a la época, incidirán de manera directa sobre la región norte costera del país, por lo que quienes habitan en la zona deberán tomar precauciones para protegerse del fuerte calor que esto generará.

Carlos Velásquez, coordinador de Protección Civil (PC) en el municipio Bermúdez, estado Sucre, explicó que se trata de un fenómeno habitual, que se genera cuando el Sol comienza a barrer el país de manera perpendicular.

Desde el 20 de junio, dijo, el astro llegó a su punto más al norte, lo cual generó que los rayos que emite llegarán de forma oblicua, “pero ya viene bajando y el 20 de agosto debería comenzar a incidir en la zona más norte de Venezuela”.

Especificó que entre el 20 y 30 de agosto los rayos solares llegarán de frente al estado Sucre. Después de esa fecha, comenzará a bajar hacia el sur del país, hasta el 21 de septiembre cuando ocurre el equinoccio de otoño y refrescan las temperaturas, por lo que aclaró que no hay una ola de calor.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones a seguir para evitar golpes de sol o insolaciones, destacó el uso de ropa fresca, de preferencia de colores claros, porque se sabe que el blanco, por ejemplo, absorbe solo 10% de calor; también beber mucha agua; a quienes trabajan bajo el Sol, usar camisas con manga larga para evitar quemaduras solares.

Evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, porque quien lo haga se expone a consecuencias graves, usar gorras o sombreros para proteger la cabeza, evitar usar ropa negra o de colores oscuros y sobre todo, evitar exposiciones innecesarias.

Velásquez recomendó, además, no dejar niños ni adultos mayores dentro de vehículos que estén expuestos a la inclemencia del sol.

Sucre / Corresponsalía Carúpano