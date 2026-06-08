PC-Freites monitorea el río Guanipa y advierte sobre deterioro del puente

Funcionarios de Protección Civil (PC) del municipio Freites, estado Anzoátegui, realizaron una inspección este domingo 7 de junio constatando que el río Guanipa se encuentra dentro de los niveles normales, y que no hubo viviendas afectadas en las adyacencias tras las intensas lluvias que se registraron en la zona desde el pasado viernes.

La información fue suministrada por el director del ente de prevención y rescate, Jimmy Evans, quien agregó que estuvieron en la comunidad indígena de Barbonero, ubicada en el sector San Miguel y colocaron marcas de referencia para determinar cualquier alteración del nivel del afluente.

"Hicimos recomendaciones de seguridad a los habitantes, entre ellas, la colocación de avisos de peligro teniendo en cuenta el deterioro del puente vial, cuya estructura presenta considerables daños por corrosión principalmente en la plataforma", indicó.

Señaló que durante el recorrido se detectaron tres fallas de bordes: una en el sector San Miguel, a unos 60 metros antes de llegar al río; y dos por la vía Cantaura-Campo Mata, en el sector Casa Rosada", indicó.

Evans explicó que esa vía conecta con la zona del río y pudieron observar el mal estado de la carretera.

Destacó que continuarán monitoreando el área y los niveles del cauce hídrico, a fin de verificar cualquier situación de riesgo para la comunidad precisando que de las 12 viviendas que hay en la zona, sólo ocho están habitadas.

Limpieza

El funcionario también informó que en Cantaura continúan las labores de limpieza de drenajes en los diferentes sectores.

"Por instrucciones del alcalde Gabriel Hernández siguen los trabajos de mantenimiento de los drenajes y actualmente las labores se realizan en Los Kariñitas y Luis Alberto Rojas", acotó.

Cantaura / Danela Luces