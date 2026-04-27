Partidos de oposición se unirán a la peregrinación anti sanciones en el municipio Arismendi

Factores políticos de oposición en el municipio Arismendi del estado Sucre manifestaron su intención de unirse a la peregrinación por el levantamiento de sanciones.

Así lo informó el alcalde José Guerra, quien sostuvo un encuentro con liderazgos de diversos factores de la oposición democrática venezolana que hacen vida en Arismendi.

Guerra señaló que el objetivo central es consolidar un frente común para la peregrinación por una Venezuela libre de sanciones.

Importancia del encuentro

El encuentro, marcado por el respeto mutuo, permitió que organizaciones como Soluciones para Venezuela (SpV), Avanzada Progresista (AP) y Acción Democrática (AD), manifestaran su firme disposición de defender la paz y la estabilidad del país, con especial énfasis en el bienestar de las familias dentro de la jurisdicción.

Durante la mesa de trabajo, los representantes partidistas coincidieron en un punto innegociable: colocar el interés nacional por encima de cualquier diferencia ideológica.

En este sentido, se sumaron de manera unánime al clamor por el levantamiento del 100% de las más de mil sanciones que pesan sobre la República, reconociendo que estas medidas afectan directamente la economía del hogar y frenan el avance del país.

Apoyo

El alcalde José Guerra, acompañado por el jefe de la fracción parlamentaria del Gran Polo Patriótico (GPP) Simón Bolívar en la cámara municipal, Raúl Aguilera; y el director general de la alcaldía, Yoel Lugo, calificó la jornada como un paso histórico en la jurisdicción arismendina.

“Este encuentro no solo es de provecho para la paz, sino que nos ha permitido escuchar sugerencias valiosas de todos los sectores que apuntan al mejoramiento de nuestra gestión de gobierno. Venezuela nos necesita a todos unidos”, puntualizó Guerra.

Sucre / Corresponsalía