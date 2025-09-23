Parroquia San Judas Tadeo de Guayacán celebrará jubileo de 50 años y fiestas en honor al patrono

La Parroquia Eclesiástica San Judas Tadeo de Guayacán de las Flores, en Bermúdez, estado Sucre, se prepara para celebrar sus fiestas patronales y el jubileo del templo, que este año arriba a sus 50 años, para lo cual este martes el comité organizador de ambos eventos, realizó una rueda de prensa para develar el afiche de la celebración y presentan el programa que se seguirá.

William Torres, secretario del Consejo Parroquial, acompañado por Emma García, Nacary González y Esteban Martínez, miembros del consejo y Diego Tineo, de la Comisión de Comunicación de los 50 años, señaló que la intención es difundir las actividades que se tienen previstas.

Las festividades se extenderán entre el 25 de septiembre hasta el 1 de noviembre, cuando se tienen preparadas actividades religiosas, pero también culturales y sociales.

Celebración

Torres detalló que la fecha central será el 28 de octubre, día de San Judas Tadeo y del jubileo por los 50 años, cuando se realizarán diversas actividades con la comunidad, así como una eucaristía solemne, que presidirá monseñor Jaime Villarroel, obispo de la Diócesis de Carúpano.

La jornada terminará con una parada de bandas y actividades culturales, en las cuales se espera una masiva concurrencia de la comunidad.

Sucre / Corresponsalía Carúpano