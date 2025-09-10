“Paria sabe a chocolate” mostrará las potencialidades de la región como productora de cacao

Los días 16 y 17 la magia del cacao copará los espacios del Centro Comercial Cristal de Carúpano, en el estado Sucre, con el evento “Paria sabe a chocolate”, que reúne a un grupo de emprendedores que se unieron para realzar la región a través de su rubro más emblemático.

Francisco Ordaz, vocero de Alimentos Don Vicente, invitó a propios y visitantes a acercarse al evento para que disfruten de una experiencia inolvidable, con degustaciones de una variedad de productos derivados del cacao y sus innovadoras mezclas.

Además, podrán aprender con preparaciones en vivo que mostrarán cómo se transforma el fruto y disfrutar de la historia y el arte del chocolate con proyecciones audiovisuales. “Descubre con nosotros cómo el cacao se transforma en vida, magia y alegría”.

Dijo, adicionalmente, que el evento se realizará como parte de la celebración del Día Internacional del Chocolate.

Iniciativa

Ordaz precisó que la iniciativa nació del Grupo de Transformadores y Chocolateros de Paria, creado para fomentar actividades, y tienen previsto seguir realizando muestras y exposiciones con sus productos. La nueva organización reúne a nueve productores.

“Todo lleva su programación, va a haber ponencias, experiencias, transformación en vivo, tendremos allí maquinaria para que los visitantes vean como se muele el cacao, como se refina”, explicó.

Resaltó que se trata de organización de los productores, “nosotros mismos, sin depender de empresas, de gremios o de gobiernos” y agregó que van por una serie de foros, de talleres, todo en torno a realzar Paria como transformadora de cacao a chocolate.

Sucre / Corresponsalía Carúpano