Pareja fue atacada por una banda criminal en el sector Centro Poblado, entre Caripito y Casanay

Una dama identificada como Maryeri Daniela Rodulfo Martínez, de 40 años de edad, recibió dos disparos en la noche de este lunes, al ser atacado el vehículo en el cual viajaba, entre Caripito y Casanay, municipio Andrés Eloy Blanco, en la troncal 10, estado Sucre.

El hecho ha causado conmoción ante la posibilidad de que se reanuden los ataques de bandas criminales en la zona, que durante años mantuvieron en zozobra a los conductores que circulan hacia y desde Monagas a Sucre.

Según un video que circula del conductor del automóvil, al parecer, el móvil del hecho fue el robo y ocurrió en Centro Poblado, entre Caripito y Casanay, donde operarían actualmente unas tres bandas criminales de forma activa.

Daños

La pareja, que reside en el sector Pozo Colorado, regresaba de llevar a su hijo a la ciudad de San Félix, en el estado Bolívar, cuando fueron atacados con disparos y la mujer fue herida en la mano izquierda y en el seno del mismo lado.

Este tipo de hechos acabó con la conexión entre Sucre y la zona sur del país y afectó de forma palpable la economía de esta parte de la entidad.

Sucre / Yumelys Díaz