Visa estudia despedir hasta 2.600 trabajadores para impulsar el uso de la IA

La empresa de pagos con tarjeta Visa está considerando realizar una ronda de despidos de personal que podría afectar a 2.600 trabajadores en el marco de una estrategia para optimizar las operaciones y acelerar la integración de la inteligencia artificial (IA).

En un comunicado interno recogido este miércoles por Los Angeles Times, la empresa con sede en San Francisco detalló la necesidad de transformar su estructura de trabajo.

"Para aprovechar las oportunidades que se presentan y posicionar a Visa de la mejor manera para liderar esta transformación, debemos seguir evolucionando nuestra forma de trabajar", reza el memorando distribuido esta semana en la empresa y escrito por el director ejecutivo Ryan McInerney.

"La IA también está ayudando a acelerar esta evolución y a dar forma a la manera en que se trabaja en Visa", agregó McInerney en el escrito.

La ronda de despidos representaría aproximadamente un 7 % de su plantilla, según Los Angeles Times, y se suma a la apuesta de otras empresas con sede en Silicon Valley (California) por reestructurar sus equipos en favor de la automatización tecnológica, como la tecnológica Intel o la plataforma Uber.

Los Ángeles / EFE