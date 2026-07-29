Asociación de Boxeo de Sucre pide frenar funcionamiento de escuelas sin aval técnico

La Asociación de Boxeo del estado Sucre solicitó a la dirección de Deportes del municipio Sucre abstenerse de autorizar el funcionamiento de escuelas y clubes de boxeo que, según afirmó, no cumplen con los requisitos establecidos en la legislación deportiva ni con la normativa que regula esta disciplina en el país.

El planteamiento fue realizado por el presidente de la organización, Oswaldo de la Cruz, quien sostuvo que el crecimiento del boxeo en las comunidades debe desarrollarse bajo parámetros técnicos que garanticen la preparación adecuada de los atletas.

Piden respetar la normativa

De la Cruz explicó que la expansión de la disciplina en barrios y sectores populares es positiva, siempre que las actividades sean dirigidas por entrenadores debidamente capacitados y cuenten con el aval de las instancias competentes.

Indicó que el cumplimiento de los estatutos de la asociación y de la Ley del Deporte es fundamental para ofrecer una formación segura y de calidad a niños, adolescentes y jóvenes que practican esta disciplina.

Solicitan coordinación con las autoridades

El dirigente exhortó a la dirección de Deportes del municipio Sucre a trabajar de manera coordinada con la Asociación de Boxeo para verificar que los espacios destinados a la enseñanza de la disciplina cumplan con las exigencias técnicas y administrativas.

Asimismo, expresó su preocupación por el funcionamiento de escuelas que, según aseguró, operan sin la supervisión correspondiente, situación que, a su juicio, podría comprometer la formación e integridad física de los deportistas.

Finalmente, reiteró la disposición de la asociación para colaborar con las autoridades municipales en el fortalecimiento del boxeo organizado y en el impulso de programas que promuevan la práctica de la disciplina bajo los estándares establecidos.

Cumaná / Lino Castañeda