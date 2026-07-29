Inauguraron oficina de Servicios Públicos en la parroquia El Carmen del municipio Bolívar

Esta semana fue inaugurada la oficina de Servicios Públicos de la alcaldía del municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, en la parroquia El Carmen.

A través de las cuentas de la municipalidad en las redes sociales oficiales, se conoció que en respuesta a los compromisos asumidos por la alcaldesa Sugey Herrera, este espacio abrió sus puertas al lado del Centro Cultural Juana Marín, que se encuentra ubicado en Tronconal V de Barcelona, para dar una respuesta más directa a las comunidades que integran esta parte de la jurisdicción.

La oficina estará abierta al público de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y 1:00 pm a 4:00 pm. Mientras que los sábados funcionará de 8:00 am a 12:00 pm.

Se conoció que aquí recibirán solicitudes sobre intervenciones de aguas servidas, aguas blancas, alcantarillado, así como fallas eléctricas o hídricas.

Para agilizar el proceso, el ayuntamiento recomienda asistir con el número de registro de la petición realizada por la plataforma digital VenApp, la cual está diseñada para gestionar los reportes ciudadanos.

Barcelona / Elisa Gómez