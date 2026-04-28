Paraqueima presenta recurso ante el TSJ para ser nuevamente el alcalde de Simón Rodríguez

El exalcalde de la ciudad de El Tigre, Ernesto Paraqueima, presentó el lunes un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con el objetivo de ser restituido en su cargo como primera autoridad del municipio Simón Rodríguez, estado Anzoátegui.

La acción legal surge tras la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal 11 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, que este 27 de abril otorgó libertad plena al sociólogo tras casi tres años de proceso judicial.

Paraqueima había permanecido bajo medida de arresto domiciliario desde mayo de 2023 por cargos de incitación al odio y obstrucción al comercio, acusaciones de las cuales fue finalmente eximido.

Argumentos

El exmandatario argumenta que su destitución fue inconstitucional al producirse antes de cumplir la mitad de su período legal y sin que mediara una sentencia firme en su contra en aquel momento.

"He sido el único alcalde que no fue juzgado por corrupción, sino por supuestos delitos de opinión de los que he sido absuelto", declaró Paraqueima a Mundo Oriental Plus a las afueras del máximo tribunal.

El caso, que será representado por el abogado José Gregorio Quintero, busca revertir la designación de Lilys Osuna, quien asumió la alcaldía de forma interina tras el arresto de Paraqueima.

Más detalles

La defensa sostiene que, al no celebrarse elecciones posteriores para completar el lapso constitucional, el derecho a la restitución es inmediato una vez demostrada su inocencia.

La detención original de Paraqueima en 2023 causó un fuerte impacto mediático tras sus polémicas declaraciones sobre un mural realizado por niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), lo que derivó en una inhabilitación política que ahora también pretende ser impugnada tras el fallo favorable del tribunal de juicio.

Puerto La Cruz / Redacción Web