Pampero inició campaña publicitaria para consolidarse como marca de salsas

"Pampero no es cualquier salsa, es nuestra salsa". Desde esa premisa, la marca líder en el país, con un sabor diseñado para el paladar del venezolano, robustece su campaña Ponle sabor, ponle Pampero.

Según una nota de prensa, a través de nuevos perfiles e historias que convierten la cotidianidad en una experiencia de sabor, "la marca busca conectar con nuestra gente, el venezolano que es optimista y convierte lo común en extraordinario, siempre y cuando esté en su salsa".

"Estar en tu salsa es vacilar lo que te gusta con full actitud y sin miedo a nada, saber gozar con los tuyos, bailar en el medio de la pista sin peros, es vivir con intensidad el presente y ponerle ganas a todo", explicaron los representantes del producto.

Plan diseñado

Para consolidar su relevancia y la conexión con los consumidores, Pampero diseñó un contenido para redes sociales con venezolanos que son el ejemplo de ponerle sabor a la vida desde sus realidades y sueños. Además, el despliegue también incluye vallas publicitarias, comercial de televisión, menciones en radio y activaciones en punto de venta.

José Monsalve, chef y autor de Noraneko, es el primer pana que nos cuenta cómo le pone sabor a la vida transformando lo cotidiano en extraordinario. Para ver cómo emplea la salsa, los interesados pueden visitar la cuenta @Pamperoketchupve en redes sociales. Allí también podrán apreciar un segundo episodio con Rosdalys Tirado, una artista visual de Maracay que convierte su entorno en ilustraciones increíbles.

"Ponerle sabor a la vida se puede ver de muchas maneras, pero siempre ocurre cuando estás haciendo eso que amas, cuando estás en tu salsa y nuestra salsa es Pampero", indicaron los encargados de la campaña.

Caracas / Redacción Web