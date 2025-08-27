miércoles
, 27 de agosto de 2025
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Padrino López anunció incremento de los lugares de alistamiento de milicianos ante "agresión" de EEUU

agosto 27, 2025
Padrino López dijo que se organizarán en más de 1.000 puntos / Foto: Cortsía

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció que habrá "más de 1.000 puntos" de alistamiento de milicianos el viernes y sábado próximos, a fin de incrementar el registro de voluntarios convocado por Nicolás Maduro para hacer frente eventualmente a lo que Caracas denuncia como una "agresión" de EE.UU, en alusión a la ofensiva naval desplegada en el mar Caribe.

"Nos vamos a organizar en más de 1.000 puntos. Ya el nivel de organización esta vez es mucho mayor", dijo Padrino en un actoi en el que estuvo acompañado de miembros del Gobierno y oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), según imágenes difundidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En las próximas horas se darán a conocer los espacios que se dispondrán para las nuevas inscripciones en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), un cuerpo defensivo compuesto por civiles voluntarios que fue creado en 2009 por el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013).

"Allí vamos a estar, en plazas principales, en plazas Bolívar, en otros espacios emblemáticos", dijo Padrino, para de, esa manera, decir "no al imperialismo, no a la mentira, no a la manipulación, no a la agresión militar y no al intervencionismo".

Caracas / EFE

 ET 

 ET 

