Marcano sostuvo encuentro con dirigentes políticos de Anzoátegui

El gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano, informó que la noche de este jueves, 23 de abril, sostuvo un encuentro con dirigentes políticos de distintos partidos que hacen vida en la entidad.

A través de su cuenta en Instagram, el mandatario regional destacó que en la reunión estuvieron representantes que han manifestado sus diferencias con la administración oficialista.

“Hemos reunido dirigentes de los más diversos partidos políticos de oposición que hacen vida en Anzoátegui para unir fuerzas en la exigencia nacional de eliminación total de sanciones económicas contra Venezuela”, expresó.

Marcano compartió un video en el que se observa parte de las figuras políticas que participaron en la convocatoria, entre ellos el exdiputado al Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz), Richard Arteaga; el abogado y defensor de derechos humanos, José Santoyo; el exalcalde de El Tigre, Miguel Arismendi; y el exconcejal del municipio Simón Bolívar, Geobanni Veracierta.

Resaltó, además, la importancia del diálogo entre las distintas toldas políticas. “Las diferencias políticas continúan, pero el interés del país está por encima”.

Barcelona / Redacción web