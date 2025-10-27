Padrino López advirtió a Trinidad y Tobago que "no se equivoque" con violar soberanía nacional

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, advirtió este lunes a Trinidad y Tobago que "no se equivoque" al intentar violar la soberanía del país, tras mencionar los ejercicios militares de Estados Unidos en la isla que forman parte del despliegue naval ordenado por Washington bajo el argumento de combatir el narcotráfico en el mar Caribe.

"No se equivoquen con estar inventando falsos positivos, no se equivoquen con estar violando nuestra soberanía nacional. Estamos llamados a defender nuestra patria", manifestó el ministro de Defensa en un video compartido en su canal de Telegram.

Asimismo, afirmó que Trinidad y Tobago es víctima hoy del "imperialismo norteamericano", ya que, añadió, "presta su territorio" como "una base militar extranjera amenazando la paz" de Latinoamérica y el Caribe.

Caracas / EFE