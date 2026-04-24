Marineras arranca de visitante los playoffs de la Superliga Femenina

Tras pasar la página de una sólida primera fase, en la que terminaron con 10 victorias en 12 presentaciones, Marineras de Anzoátegui ahora piensa en los playoffs de la Superliga Femenina de Baloncesto.

A las navales les toca arrancar de visitante la instancia denominada Súper Ronda. Su primer rival será Costaneras de Puerto Cabello, equipo al que enfrentará el sábado 25 y domingo 26 de abril, en el gimnasio Rancho Grande de la mencionada ciudad del estado Carabobo.

Vale recordar que en esta etapa del campeonato todos los quintetos comienzan de cero y pasarán a la gran final los que queden en los dos primeros lugares al terminar las 12 jornadas. Además de Marineras (que está en su campaña de debut), siguen en carrera por el título Costaneras, Hidrocarburos de Caracas y Caribeñas de Caracas.

Calendario definido

Marineras tendrá un calendario particular en la Súper Ronda de la Superliga Femenina de Baloncesto, pues los seis primeros compromisos serán en condición de visitante, para luego tener los otros seis en su casa, el gimnasio Luis "Lumumba" Estaba de Puerto La Cruz.

Primero retarán a Costaneras en Puerto Cabello y el siguiente fin de semana (sábado 2 y domingo 3 de mayo) a Caribeñas de Caracas en la ciudad capital.

Los últimos dos desafíos en la carretera también serán en territorio capitalino, pero ante Hidrocarburos de Caracas el viernes 8 y sábado 9 de mayo.

Las dirigidas por Eduardo Medina se entrenarán en su casa en los playoffs el sábado 16 de mayo, cuando midan fuerzas con Costaneras. Ese duelo se repetirá en la cartelera del domingo 17.

Una semana después (sábado 23 y domingo 24) el reto será contra Caribeñas, para cerrar la instancia semifinal el sábado 30 y domingo 31 contra Hidrocarburos.

Ventaja

Pese a iniciar con seis partidos al hilo fuera de su casa, Marineras tiene la ventaja de cerrar la postemporada en el "Lumumba" Estaba, lo que puede ser beneficioso en caso de mantener opciones de avanzar a la final.

No obstante, no es un detalle menor que las navales mostraron récord idéntico de 5-1 tanto de local como de visitante.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo