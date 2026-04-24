Barcelonesa Aura Ramos ganó bronce en los Suramericanos de la Juventud

La atleta barcelonesa Aura Ramos ganó este viernes medalla de bronce en lanzamiento de jabalina, en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

Con una marca de 48.36 metros, la joven se quedó con el tercer lugar en el podio. La colombiana Ilsa Córdoba se quedó con la presea de oro (55,69 m), mientras que la ecuatoriana Narcisa Medina (51,85 m) se colgó la de plata.

Ramos irá por su segunda medalla en el evento este sábado 25 de abril, cuando vea acción en la final de impulso de bala femenino. En esa disciplina su mejor registro es de 12.14 m, aunque probablemente necesite ubicarse por encima del mismo para asegurar un puesto entre las primeras tres.

Constancia

Aura Ramos tuvo seis intentos en la final de lanzamiento de jabalina y en todos superó los 40 metros. En la primera oportunidad registró 42.02 m, en la segunda 43.80 m y en la tercera 46.18 m.

En su cuarto turno la barcelonesa superó los 48 metros (48.11) y en el quinto llegó a 48.36 m, que terminó siendo su mejor marca de la tarde ya que el sexto intento bajó a 43.63 m.

Durante una entrevista a Meridiano, Ramos indicó que sintió algo de frustración porque quería alcanzar los 50 metros para buscar la medalla de oro, aunque igual agradeció poder colgarse el bronce.

Barcelona / Javier A. Guaipo