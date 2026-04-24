Gobernador de Anzoátegui realizó la presentación de la Gran Peregrinación Unidos por una Venezuela Sin Sanciones

El gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, realizó este viernes la presentación oficial de la Gran Peregrinación Unidos por una Venezuela Sin Sanciones y en Paz, que se llevará a cabo el próximo 28 de abril en la entidad, para cumplir el llamado nacional de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El encuentro, que se desarrolló en la Casa Fuerte de Barcelona, contó con la presencia de la alcaldesa Sugey Herrera, representantes de movimientos sociales y partidos políticos de oposición como Geobanni Veracierta por Acción Democrática, Rubén Barrero por Un Nuevo Tiempo y Anselmo Alfonzo por Primero Venezuela.

Marcano detalló que como parte del llamado, este día realizarán una serie de actividades en la zona metropolitana iniciando en horas del mediodía con un encuentro con sectores económicos, entre ellos, gremios como la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) y la Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela (Fedeindustria), en el Puerto Eulalia Buroz.

"Allí va haber una interacción con las agrupaciones empresariales, siempre en disposición de escuchar los planteamientos, de acordar medidas, acciones, que nos permitan seguir acelerando la recuperación económica de nuestro país", expresó.

Señaló que también en horas del mediodía, en las instalaciones del hotel Paradise en Puerto La Cruz, van a tener una mesa de soberanía y paz, en donde van a estar distintos sectores no solo de la vida económica, sino también política, religiosa, entre otros, para intercambiar ideas y visiones acerca de las transformaciones que se están desarrollando.

Convocatoria

Marcano aprovechó para convocar a todos los anzoatiguenses que quieran manifestar públicamente su respaldo a estos objetivos, a una gran caravana en horas de la tarde.

Detalló que la concentración será en el Paseo de la Cruz y El Mar de Puerto La Cruz, a las 2:00 pm. Además de recorrer las calles de esta ciudad, pasarán por Lechería hacia la avenida Costanera para conectar con Barcelona, hasta llegar a la plaza Libertadores.

"En esta gran plaza, vamos a tener un acto muy significativo para los anzoatiguenses, la celebración con un desfile cívico-militar de los 216 de la adhesión de la entonces provincia de Barcelona a la proclama de independencia hecha por nuestros libertadores el 19 de abril de 1810 en Caracas. Como todos sabemos, la fecha que corresponde a esta celebración es el 27 de abril, ese día vamos a tener una ofrenda en la plaza Bolívar, pero de acuerdo al cronograma nacional de peregrinación, como nos corresponde el día martes, será el desfile de celebración a las 4:00 pm", destacó.

Sin distinción

Marcano reiteró que la convocatoria busca unir a la población sin distinción política, por el interés nacional de poder avanzar en la restitución de los derechos sociales y económicos de toda la población.

En este sentido, Geobanni Veracierta del partido Acción Democrática manifestó que apoyan el planteamiento de la peregrinación, para que se eliminen las sanciones impuestas al país.

"Esa solicitud la hacemos por el bien de nuestro país, por el bien de nuestros connacionales que necesariamente requieren tener una vida en paz, con buenos salarios y que con la eliminación de esas sanciones volverá a nuestro país, el progreso y la prosperidad. No vean esto como una entrega al gobierno, nosotros somos opositores al gobierno, pero todo aquel venezolano que esté en contra de la eliminación de las sanciones, pareciera ser que no está entendiendo", fue parte de lo manifestado por Veracierta.

Durante su participación, Rubén Barrero de Un Nuevo Tiempo reflexionó sobre en qué ha beneficiado al país, tener unas sanciones.

"Si nosotros queremos como venezolanos, como dirigentes políticos exigirle a las autoridades de gobierno, debemos todos sumarnos en una sola voz, a solicitar la eliminación total de las sanciones y el bloqueo que tiene la nación", dijo Barrero.

Por su parte, Anselmo Alfonzo de Primero Venezuela reiteró que las sanciones económicas afectan a todos los venezolanos, sin ver el partido político.

"Nos unimos a ese llamado e invitamos a aquel venezolano, sin distingo de ideología a que nos unamos todos a esta gran paregrinación", resaltó Alfonzo.

Barcelona / Elisa Gómez