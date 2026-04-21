Otorgaron libertad condicional al exalcalde opositor de Maracaibo, Rafael Ramírez

Este lunes salió en libertad condicional al exalcalde de Maracaibo, el opositor Rafael Ramírez, detenido en octubre de 2024 y en arresto domiciliario desde agosto del año pasado. Además, fue liberado con restricciones el exdirector general de seguridad ciudadana de Maracaibo, David Barroso.

Ambos tendrán que presentarse cada 30 días ante el tribunal y tienen prohibido salir del país, según el equipo de Ramírez, que dice desconocer aún los detalles de la sentencia.

"Después de 567 días, hemos vuelto del lado oscuro, un lado complicado, difícil", dijo Ramírez a la prensa en las afueras del Palacio de Justicia de Maracaibo, desde donde agradeció a Dios, a su familia y a todos los que lo han apoyado. Sin embargo, aseguró que no hay "nada que celebrar" debido a que aún hay "muchos presos políticos" en el país, por cuya libertad pidió seguir luchando.

"Tenemos que seguir creyendo en que esta Venezuela va a cambiar, en que esta Venezuela está próxima a que se logren los objetivos que tienen que ver con el cambio político que necesita este país", expresó, al tiempo que afirmó que la nación "necesita reconciliarse" mediante "un proceso de elecciones libres que permitan que todos" puedan votar "por quienes son los verdaderos representantes del pueblo".

Tras un año y medio detenidos y tres días de audiencias de juicio, agregó, que "salimos íntegros, salimos decididos, salimos alegres, salimos convencidos de que el cambio está llegando".

Ramírez y Barroso fueron detenidos en medio de la crisis política tras las presidenciales de julio de 2024, mientras que el Ministerio Público acusó al exalcalde de "graves hechos irregulares" relacionados con corrupción y el Gobierno informó recientemente de medidas alternativas a la privación de libertad para 51 personas en el contexto del proceso de amnistía.

Caracas / Redacción web