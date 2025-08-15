ONG venezolana reitera "llamado urgente" por la "integridad física" de activista detenido

La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) reiteró este viernes su "llamado urgente" por la "integridad física" del periodista y activista político opositor Carlos Julio Rojas, detenido en 2024, quien está recluido en la sede de Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide.

JEP denunció en X que Rojas permanece detenido "sin juicio, sin acceso a defensa privada y sin garantías de justicia", al tiempo que pidió "justicia y libertad" para el activista.

Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela aseguró que Rojas está aislado desde hace dos semanas y no se le permiten visitas.

Asimismo, indicó que tampoco se le permite el ingreso de medicamentos y advirtió que Rojas sufre de hipertensión y requiere de tratamiento, por lo que pidió "no más violaciones a los derechos humanos" y su liberación.

Rojas fue detenido el 15 de abril de 2024 y es acusado, según el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, de los presuntos delitos de asociación, terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa.

Las autoridades indican que el periodista estuvo supuestamente vinculado a un plan para asesinar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante el acto de inscripción de su candidatura de cara a las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que fue proclamado ganador por el organismo comicial, controlado por rectores afines al chavismo, un resultado que la oposición mayoritaria denuncia como "fraudulento".

Caracas / EFE