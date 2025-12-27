ONG venezolana pide libertad para adolescente que permanece recluido tras excarcelaciones

La organización venezolana Comité por la Libertad de los Luchadores Sindicales pidió este sábado la liberación de un adolescente que no fue incluido en las excarcelaciones reportadas durante el día de Navidad de personas que habían sido detenidas después de las presidenciales de 2024.

En un mensaje publicado en X, la ONG afirmó que se "ha debido excarcelar" al adolescente, de 17 años, quien sigue en prisión tras haber sido condenado a 10 años de cárcel el pasado 16 de diciembre por los delitos presuntos de "terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas".

"No cometió ningún delito y, como todos los presos políticos, es inocente", afirmó.

Por su parte, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) publicó en X una lista con las identidades de las 63 personas cuyas excarcelaciones han sido verificadas, que incluye a 3 adolescentes, 21 mujeres y 39 hombres.

La organización ha recibido un total de 71 reportes de excarcelación, de los cuales han verificado 63.

"En un contexto de opacidad oficial, miedo y represión, donde muchas familias aún temen hablar o confirmar públicamente la liberación de sus seres queridos, sigue siendo un desafío conocer la totalidad de los casos", explicó el Clipp.

Asimismo, insistió en que ninguna de las personas excarceladas debió estar arrestada y reiteró su exigencia a la "liberación inmediata" de todos los presos políticos.

El viernes, Clipp declaró que las recientes excarcelaciones "no son un acto de benevolencia" del Gobierno y señaló que la cifra "no alcanza ni el 10 % de los casos" de presos políticos que esta organización documenta en el país suramericano.

El Ministerio para el Servicio Penitenciario informó la noche del jueves sobre la excarcelación de 99 personas detenidas tras los comicios presidenciales de 2024, sin precisar sus identidades ni publicar una lista.

Hasta la tarde del viernes, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, había confirmado la identidad de 52 personas excarceladas.

Caracas / EFE