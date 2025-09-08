ONG venezolana exige información de sindicalista preso desde 2023

La Organización No Gubernamental (ONG) venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) exigió nformación "inmediata, clara y verificada" sobre el sindicalista Daniel Romero, detenido desde 2023, al advertir, citando versiones de parientes, sobre un posible intento de suicidio.

"Familiares informan con profunda preocupación que este fin de semana se registró un grave intento de suicidio del sindicalista Daniel Romero, recluido en el Centro Penitenciario El Rodeo I (Estado Miranda, norte)", señaló el Clipp en un mensaje en X, en el que también pidió que se le garantice atención médica urgente.

Según testimonios citados por la organización, Romero fue trasladado del reclusorio. Sin embargo, la ONG manifestó que "hasta ahora no existe información oficial sobre su condición de salud" ni acerca de "su ubicación actual".

Desde 2024, agregó el Clipp, familiares y organizaciones han advertido "reiteradamente" del "delicado" estado de salud del sindicalista, quien presuntamente presenta "problemas en el sistema nervioso y periférico de la mano izquierda".

Detención

Romero fue detenido en junio de 2023 en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil) junto al activista Leonardo Azócar, liberado el año pasado.

Ambos hombres eran miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss), y fueron arrestados, tal y como han denunciado organizaciones de derechos humanos, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Cuando Azócar fue excarcelado, el coordinador del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Óscar Murillo, afirmó que las detenciones de los dirigentes sociales no eran casos aislados.

Caracas / EFE