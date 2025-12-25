ONG pidió la liberación de todos los presos políticos en Venezuela tras excarcelaciones

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) pidió este jueves la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, que cifra en 1.085, tras la excarcelación de decenas de personas que habían sido detenidas durante la crisis poselectoral de 2024, desatada por la denuncia de fraude en el resultado que dio la reelección a Nicolás Maduro.

A través de X, JEP celebró las excarcelaciones de entre 63 y 75 personas en la madrugada de hoy, pero dijo que esta "liberación parcial" no corrige la que tipificó como "ilegalidad de fondo", al subrayar que hay alrededor de mil detenidos de "manera injustificada".

"El carácter selectivo y discrecional de estas excarcelaciones confirma que la privación de libertad ha sido utilizada como un instrumento de persecución política", afirmó la organización.

Para la ONG, la restitución de la libertad mediante decisiones de "carácter político" pone de manifiesto la "ausencia de garantías judiciales efectivas" y refuerza el "carácter arbitrario de estas detenciones" en Venezuela, todo esto -añadió- "en abierta contravención de los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos".

JEP hizo un llamado a "la liberación inmediata e incondicional" de todos los presos políticos, especialmente -precisó- los casos de mujeres, adultos mayores y quienes aseguró padecen enfermedades graves, al advertir que su "permanencia en reclusión representa un riesgo elevado para su vida y su integridad personal".

Por su parte, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, afirmó que las excarcelaciones son un "alivio colectivo", aunque lamentó que, "como en anteriores oportunidades", la información sea "opaca" y que no se liberaran a defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Kennedy Tejada, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres.

Caracas / EFE