domingo
, 07 de junio de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

ONG denuncia que el Estado no publica información oficial sobre los presos políticos trasladados desde El Helicoide

junio 7, 2026
El comité indicó que la opacidad no es un detalle menor porque expone a las familias de estos detenidos a no saber si sus parientes siguen en esa cárcel / Foto: Cortesía

La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció este domingo que el Estado no ha publicado una lista oficial o dado información verificable sobre el traslado de presos políticos desde la cárcel El Helicoide, denunciada por organizaciones y opositores como un centro de torturas.

"Hasta este momento no existe una lista oficial, un pronunciamiento público ni información verificable del Estado sobre los nombres y destinos de las personas trasladadas desde El Helicoide el pasado 3 de junio de 2026", señaló la ONG en un comunicado publicado en X.

El comité indicó que la opacidad no es un detalle menor porque expone a las familias de estos detenidos a no saber si sus parientes siguen en esa cárcel, si fueron llevados a otro centros de reclusión y en qué condiciones están.

"Ningún traslado puede hacerse como si las personas detenidas fueran objetos que se mueven de un lugar a otro sin explicación, sin notificación y sin control legal", añadió.

Sin información

Asimismo, dijo que El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), no se puede considerar como cerrado mientras siga vinculado a organismos policiales y de inteligencia, sin información pública sobre su desmantelamiento real y en tanto las víctimas sigan sin verdad, justicia ni reparación.

"Vaciar celdas no es cerrar un centro de torturas. Trasladar presos no desmonta una política de represión", apuntó la ONG.

Caracas / El Pitazo

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