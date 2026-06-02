ONG denuncia destrozos a vehículo de Wilmer Azuaje

La Organización No Gubernamental (ONG) Observatorio de Derechos Humanos Llanos denunció este martes un «grave amedrentamiento» contra el dirigente político y exdiputado opositor Wilmer Azuaje, apenas tres días después de su regreso a Venezuela desde el exilio. El incidente incluyó el asalto a su residencia y destrozos severos a su vehículo familiar.

De acuerdo con la información difundida por la ONG a través de la red social X, el ataque ocurrió en la Residencia San Andrés, ubicada en Caracas. «Sujetos fuertemente armados sometieron al vigilante y causaron destrozos a un vehículo familiar»,.

Azuaje ha compartido videos en sus redes sociales donde se constata el estado del automóvil, el cual presenta el parabrisas destruido y los neumáticos pinchados.

Más datos

Por su parte, la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) rechazó categóricamente los hechos, calificándolos como «actos vandálicos ejecutados por presuntos cuerpos de seguridad del Estado».

De acuerdo con EFE, esta ONG alertó que estas acciones de persecución y hostigamiento violan flagrantemente los derechos humanos y contradicen los principios de la Ley de Amnistía aprobada en febrero, así como el discurso de reconciliación promovido por el Ejecutivo. «Hacemos responsable al Gobierno Nacional por la vida y seguridad de Wilmer Azuaje y su familia», añadieron.

El retorno de Azuaje al país se produjo el pasado domingo en un vuelo comercial procedente de República Dominicana, acompañado por el también exdiputado Julio Montoya. Tras su llegada, el dirigente expresó su respaldo a la nobel de la paz María Corina Machado como líder del proceso actual.

Momento

Este ataque ocurre en medio de una oleada de retornos de figuras políticas en el marco de la nueva etapa institucional bajo la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Entre los opositores y activistas que han regresado recientemente figuran Lester Toledo, Yon Goicoechea, Roberto Marrero, Carlos Ocariz, Rocío San Miguel y Richard Blanco, quien arribó este mismo martes.

Caracas / EFE