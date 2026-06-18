Oficialismo y oposición instalan mesa técnica para alcanzar el "fortalecimiento democrático"

La Asamblea Nacional (AN). controlada por el oficialismo, y la facción opositora que defiende la continuidad del Parlamento elegido en 2015 acordaron este jueves la creación de una "mesa técnica y política paritaria", con el fin de lograr el fortalecimiento de la democracia.

El anuncio se dio tras una reunión clave entre Jorge Rodríguez, presidente de la AN, y la líder opositora Dinorah Figuera, quien dirigió el poder legislativo tras las elecciones de 2015.

Según un comunicado emitido por la AN a través de Telegram, esta instancia paritaria contará con una agenda basada en "hitos y cronogramas concretos". El objetivo declarado es contribuir al fortalecimiento de la democracia, la consolidación de la paz y la búsqueda de bienestar para el país, aunque por el momento no se han revelado mayores detalles sobre los puntos específicos a tratar.

Momento

De acuerdo con EFE, el encuentro se materializó inmediatamente después del regreso de Dinorah Figuera a Venezuela. La exdiputada explicó que su retorno responde a una invitación del Departamento de Estado de los Estados Unidos con el fin de abordar la transición política en la nación suramericana.

A su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Figuera -quien fue trasladada en vehículos de la delegación diplomática estadounidense- anticipó a los medios que su agenda incluía reuniones tanto con Rodríguez como con John Barrett, encargado de negocios de EE. UU. en Venezuela.

"Estamos asumiendo una directriz sobre una agenda que va a permitir a todos los venezolanos y a los medios de comunicación tener libertad de expresión, y que contribuirá a dirimir las diferencias", afirmó Figuera ante la prensa venezolana.

Realidad

Figuera encabeza la instancia que un sector del antichavismo considera como el "último" poder "legítimamente" electo en el país, emanado de los comicios parlamentarios de 2015. Aquella legislatura de mayoría opositora fue relevada formalmente en 2021 por el actual Parlamento de mayoría chavista, surgido de unas elecciones en 2020 que la oposición no reconoció.

Pese a no contar con el control territorial de las instituciones -las cuales permanecen bajo la AN oficialista que este año ha impulsado reformas como la Ley de Hidrocarburos para atraer inversión privada-, la AN de 2015 ha mantenido el reconocimiento de Estados Unidos. Este respaldo legal externo les ha permitido ejercer el control sobre activos venezolanos en el extranjero, incluyendo la filial petrolera Citgo.

Caracas / Redacción Web