Ocasiven refuerza su compromiso con la comunidad migrante con jornadas de salud y regularización (+Fotos)

Con el propósito de mantener el ritmo y la voluntad de servicio que caracterizó su gestión durante todo el 2025 y el inicio de este 2026, Ocasiven anunció la realización de nuevas Jornadas Integrales de Salud y Orientación Migratoria en diversos distritos de Lima, con el propósito de priorizar el acceso a servicios a la población en general, especialmente a los ciudadanos provenientes de Venezuela.

Con el firme objetivo de acercar a las familias más vulnerables a una asistencia especializada, la organización ha desplegado hasta la fecha a su equipo técnico en distritos estratégicos como Comas, Carabayllo, Rímac, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.

Según una nota de prensa, el próximo sábado 25 de abril se realizará una Jornada Integral en el corazón de Carabayllo. El evento tendrá lugar en el Mercado Qatuna Número 2, consolidando así el despliegue territorial de la organización durante el segundo trimestre de 2026.

Servicios de salud de primer nivel.

Oportunidad

Durante la actividad, los asistentes podrán acceder de manera gratuita a una amplia cartera de servicios médicos, entre los que destacan: medicina general, pediatría, ginecología y salud sexual y reproductiva, psicología y oftalmología.

Asimismo, se contará con asistencia preventiva con el programa especializado de diabetes, descarte de VIH, tamizaje, actividades para la prevención contra el dengue y el lavado de manos, planificación familiar e inmunización para todas las edades.

Asesoría legal y migratoria

Entendiendo los retos de la población vulnerable, la jornada contará con módulos de asesoría migratoria y orientación para la afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS), además de brindar asistencia legal enfocada en temas de protección infantil, familia y derechos ciudadanos.

La actividad se llevará a cabo gracias a la alianza estratégica entre Ocasiven, Mercado Qatuna, Veneactiva, SIS y el Ministerio de Salud (MINSA), en el marco del Proyecto Perú Social-SI Frontera, el cual es cofinanciado por la Unión Europea y la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), reflejando un modelo de cooperación internacional exitoso en favor de la población vulnerable.

Invitación

Ocasiven invita a la población migrante y local que residen en la zona a sumarse a esta jornada que ha sido pensada exclusivamente en el bienestar y acceso a servicios.

Asimismo, informan a la comunidad en general que brindarán todos los detalles sobre las próximas jornadas a través de sus redes sociales oficiales. No obstante, recuerdan que de lunes a viernes mantienen atención completamente gratis en su sede principal ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores.

Los interesados en conocer más detalles de este tipo de eventos que busca favorecer a los venezolanos que residen en suelo peruano, podrán hacerlo a través de las cuenta @ocasiven en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok.

Lima / Redacción Web