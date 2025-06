Nuevo secretario de la OEA pide diálogo con Venezuela: "No voy a discutir si es una dictadura o no"

El nuevo secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el surinamés Albert Ramdin, apuesta por abrir un diálogo con el gobierno y la oposición de Venezuela, y evita entrar en discusiones sobre si el país "es una dictadura o no".

Ramdin, quien en mayo sucedió a Luis Almagro y se convirtió en el primer secretario general de la OEA proveniente de un país caribeño, está preparando la Asamblea General del organismo que se celebrará del 25 al 27 de junio en Antigua y Barbuda.

El secretario general de la OEA recibe a la Agencia EFE para una entrevista en inglés y español en su nuevo despacho, decorado con tres retratos de personalidades que lo inspiran: Mahatma Gandhi, Martin Luther King y Nelson Mandela.

— ¿Cuáles son sus prioridades para la Asamblea General?

— Será mi primera Asamblea General en esta posición, lo cual es significativo, especialmente por ser un caribeño elegido para este cargo tras casi 70 u 80 años. Segundo, que se celebre precisamente en un país caribeño lo hace aún más relevante. Tercero, queremos que los Estados miembros aprueben planes para fortalecer la organización, hacerla más eficaz y transparente y demostrar la importancia del multilateralismo. La OEA tiene un presupuesto modesto, menos de 100 millones de dólares, pero hacemos mucho con eso. Queremos demostrar que somos relevantes.

— Usted ha dicho que la crisis en Haití es una de sus mayores prioridades. ¿Qué acciones concretas planea para ayudar a ese país?

— Haití debe ser una prioridad para todos. Es un Estado miembro de la OEA y tenemos el deber moral de ayudarlo. Ha habido más muertos en Haití en los dos últimos meses que en cualquier otro lugar del mundo (sic).—R: Haití debe ser una prioridad para todos. Es un Estado miembro de la OEA y tenemos el deber moral de ayudarlo. Ha habido más muertos en Haití en los dos últimos meses que en cualquier otro lugar del mundo (sic). Estamos desarrollando un plan que tiene como pilares la seguridad, la entrega inmediata de ayuda humanitaria, la celebración de elecciones para que Haití tenga un gobierno legítimo y la resiliencia económica. Esperamos tener este plan listo a mediados de julio para presentarlo a los Estados miembros y coordinar esfuerzos con otros socios como la ONU y los bancos regionales.

— ¿Podría la OEA participar en una misión de seguridad en Haití o respaldar la misión que fue desplegada por la ONU?

— Podríamos apoyar una misión de seguridad. La OEA no tiene mandato de desplegar fuerzas de paz, ese mandato lo tiene la ONU. Ayudaremos en lo que podamos, pero dentro de nuestras competencias.

— Se va a cumplir un año de las polémicas elecciones presidenciales en Venezuela. La OEA pidió sin éxito que se publicaran las actas de votación. ¿Prevé algún tipo de presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro?

— Para nosotros, la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho son principios básicos. Quiero promover un enfoque basado en el diálogo con el gobierno pero también con la oposición en Venezuela, con todos los partidos.

— Algunos Estados miembros de la OEA le dirán que Venezuela es una dictadura y que no debe dialogar.

— Para mí dialogar es un principio básico. No voy a discutir sobre si es una dictadura o no. Para mí es importante que si hay un problema sobre democracia y elecciones tratemos de resolverlo para que haya estabilidad política en el futuro. Solo decir que es una dictadura. ¿y después? Necesito soluciones.

— Tras la salida de Nicaragua de la OEA, ¿debe la organización seguir atenta a lo que pasa allí?

— Es importante monitorear su situación política. Nicaragua ya no es parte de la OEA pero es parte del hemisferio. Y los principios de la OEA son importantes en este caso para el monitoreo.

— La dura política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, ha provocado tensiones con otros países de la región. ¿Cómo prevé abordar esta situación?

— Cada país controla sus fronteras. Es independiente y tiene sus propias regulaciones. Es importante también que la ejecución de estas regulaciones respete los derechos humanos de los migrantes. El tema migratorio se puede atender a corto plazo con acciones judiciales y deportaciones. Pero hay un problema estructural en los países de donde las personas emigran. Hay problemas de seguridad, económicos y de perspectivas de futuro. Sin resolver esto, es muy difícil tener una sociedad civil estable. Es importante invertir para crear empleo y mejorar la seguridad.

— El gobierno de Trump también es escéptico con los organismos multilaterales. ¿Teme que Estados Unidos se desvincule de la OEA?

— Espero que no. Hemos tenido conversaciones prometedoras con funcionarios del Departamento de Estado y del Congreso. No es que no crean en el multilateralismo, sino que son escépticos sobre su utilidad. Pero más del 60 % de los problemas de la región son transfronterizos. No se pueden resolver sin cooperación. Si demostramos nuestros resultados, verán los beneficios de apoyar a la OEA.

— Estados Unidos es el mayor donante de la OEA. Pero hay muchos Estados miembros que deben dinero a la organización. ¿Cómo garantizará la estabilidad financiera?

— Es un círculo vicioso: si no hay confianza, no hay prioridad en pagar. Pero si demostramos eficacia, los países pagan. Desde que asumí el cargo, tres países ya han saldado sus cuotas, y varios más han prometido hacerlo. Voy a enviar cartas a los países para instarlos a ponerse al día.

Washington / EFE