Nueva Esparta retoma la normalidad comercial bajo un clima de cautela este domingo (+Fotos)

Nueva Esparta amanece este domingo 4 de enero bajo un clima de tranquilidad, logrando retomar la normalidad tras los eventos registrados en Caracas y otras ciudades del país durante la madrugada del sábado.

A diferencia de la jornada anterior, los supermercados operan hoy en su horario regular y sin el resguardo policial que se había observado recientemente, lo que marca un descenso en la tensión regional.

En cuanto a los servicios básicos, las estaciones de servicio de guardia se encuentran plenamente operativas y surtiendo combustible a la población. Un ejemplo de esta estabilidad se observó en la estación del sector Sambil, donde una unidad cisterna se encontraba abasteciendo los tanques durante la mañana, garantizando el suministro para los usuarios de la zona.

El sector comercial de la isla de Margarita también ha reiniciado sus actividades de forma masiva luego de la paralización preventiva del sábado.

Centros comerciales

Los principales centros comerciales, como Sambil Margarita, La Vela y Parque Costazul, abrieron sus puertas en sus horarios habituales.

La directiva del Sambil confirmó que operarán de 10:00 a. m. a 10:00 p. m., aunque aclararon que la operatividad se mantendrá sujeta a una evaluación permanente ante cualquier eventualidad que pueda surgir.

Este retorno a las labores busca restablecer la oferta de servicios en la entidad, dado que el día de ayer el acceso comercial estuvo limitado únicamente a farmacias y supermercados.

Aeropuerto

De igual forma, la conectividad del estado se encuentra activa con el Aeropuerto Santiago Mariño operando con normalidad y las empresas navieras despachando sus ferrys según el itinerario regular.

A pesar de la reapertura de comercios y la operatividad de los servicios, las calles de la isla permanecen notablemente desoladas. La poca afluencia de vehículos y transeúntes evidencia que los ciudadanos neoespartanos han optado por la cautela, manteniendo una actitud de resguardo mientras la situación nacional termina de estabilizarse.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero