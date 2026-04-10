Nueva Esparta | Mariño implementa plan de contingencia ante emergencia hídrica

El alcalde del municipio Mariño, Eneas González, anunció la puesta en marcha de un plan integral para atender la crisis de agua que afecta a la jurisdicción. La estrategia principal se centra en la activación de la planta desalinizadora de Valle Encantado, la cual iniciará operaciones en los próximos días tras culminar estudios técnicos del suelo y la construcción de un banco desarenador. Esta infraestructura aportará cerca de 80 mil litros diarios al sistema local.

El despliegue operativo comenzará formalmente este lunes 13 de abril, organizando la atención por circuitos comunales. Cada equipo determinará las zonas más críticas para priorizar la entrega del recurso. Además de la operatividad de la planta, el proyecto contempla la recuperación de tanques comunitarios de gran capacidad y la entrega de tanques individuales para las viviendas en diversos sectores del municipio.

La distribución se reforzará a través de camiones cisterna, acordados para dar respuesta inmediata a las comunidades mientras se estabiliza el servicio. El alcalde explicó que este esfuerzo busca mitigar los efectos de la emergencia provocada por el derrumbe del túnel del embalse Turimiquire hace unas semanas.

Sobre el tanque de Achípano, González aclaró que su función técnica es la de un "pulmón" de bombeo y no estrictamente de almacenamiento masivo. En conversaciones con Hidroven, se precisó que este sistema es vital para impulsar el agua hacia las zonas más altas y sectores estratégicos, por lo que su impacto real reside en la capacidad de distribución y presión hacia el resto del municipio.

La prioridad de la Alcaldía de Mariño será abastecer de agua a las comunidades porlamarenses a través de las distintas modalidades planteadas.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero