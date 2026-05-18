Nueva Esparta lidera la captura de sardina en Venezuela

El viceministro de Pesca y Acuicultura, José Gregorio Briceño, desde Porlamar, municipio Mariño, informó que el estado Nueva Esparta tiene el liderazgo nacional en la captura de sardina durante el ciclo actual.

Las evaluaciones técnicas en la entidad revelan que la producción insular superó por primera vez los registros del estado Sucre que históricamente dominaba estas cifras pesqueras.

De las 6 mil toneladas capturadas en el oriente del país, 3 mil 600 corresponden a la flota neoespartana. Este volumen equivale al 60% del total de la zona nororiental y refleja un cambio significativo en la dinámica productiva al comparar el rendimiento actual de Margarita con las zonas costeras de Sucre.

Asimismo, Briceño resaltó que en solo tres meses de actividad se han alcanzado resultados que permiten proyectar un volumen superior a las 5 mil toneladas obtenidas en todo el año anterior.

El funcionario atribuyó este avance a la organización de los pescadores artesanales y al respeto riguroso de las temporadas de veda, lo cual ha favorecido la recuperación de la especie en el mar Caribe.

El viceministro enfatizó el rol del Comité de Seguimiento de los Recursos Hidrobiológicos para sostener el equilibrio entre la oferta y la demanda del producto.

Explicó que a través de pactos con los sectores industrial y artesanal se definieron precios justos que resguardan la rentabilidad de los pescadores y el acceso de los ciudadanos, manteniendo a la sardina como proteína fundamental para el pueblo venezolano.

Para esta temporada, el precio de la tonelada de sardina en Nueva Esparta se estableció en 500 dólares, medida que ha facilitado que los trabajadores del mar repongan insumos esenciales como los trenes sardineros.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero