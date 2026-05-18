Margarita busca récord Guinness con la cata de chocolate más grande del mundo

La isla de Margarita se prepara para albergar el próximo 5 de septiembre un intento por establecer un nuevo récord Guinness para Venezuela.

Leudys González, presidenta de la Fundación Nuestra Tierra, anunció, desde el Sambil Margarita, ubicado en el municipio Maneiro, que el estadio de Guatamare será el escenario principal del evento que busca realizar la cata de chocolate más grande del planeta y posicionar a la región como destino turístico y gastronómico de excelencia.

Explicó que la iniciativa tiene como meta reunir a 2 mil participantes, quienes recibirán capacitación previa para cumplir con los requisitos de Guinness World Records.

No se requiere experiencia previa en catas ya que el propósito central es promover el aprendizaje y el disfrute del cacao venezolano. Los interesados podrán registrarse mediante códigos QR para recibir los protocolos y toda la información logística del evento.

González detalló que cuatro maestros chocolateros dirigirán la actividad que busca destacar la calidad del chocolate local.

Los asistentes -señaló- degustarán cuatro sabores representativos de la zona como chocolate con sal marina, ají margariteño, coco y el cacao tradicional de la isla.

Marcas regionales como Delirio Chocolate, Gratitud y Dalila Chocolates participarán para exhibir la diversidad y riqueza del sector chocolatero en Nueva Esparta.

Esta será la quinta oportunidad en la que Venezuela intenta un récord Guinness relacionado con el chocolate, tras éxitos anteriores como la moneda más grande, un mosaico de chocolate blanco y la línea de tabletas más extensa. En esta edición se utilizarán variedades premium de cacao como Carenero Superior y Caripito para ofrecer una experiencia sensorial excepcional.

La organización ha señalado que alcanzar la mitad de la meta de participantes sería suficiente para superar el récord actual vigente. Este esfuerzo conjunto busca impulsar el turismo y resaltar el potencial gastronómico de Margarita a nivel internacional.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero