El Tiempo en la Calle | En tres comunidades del municipio Bolívar reclaman atención gubernamental (+Fotos)

Vecinos de tres comunidades del municipio Simón Bolívar ofrecieron detalles sobre las carencias que tienen en la actualidad.

En el sector 17 de junio, los residentes reportaron que necesitan un sistema de cloacas y que se ejecute un plan de viviendas en la zona, ya que la mayoría habita en casas improvisadas.

"Es verdad que el gobernador Luis Marcano y la alcaldesa de Bolívar, Sugey Herrera, nos han apoyado, pero nos hacen mucha falta nuestras viviendas, porque hay gente que tiene hasta 25 años viviendo en ranchos. Muchos han podido mejorar sus casas, pero otros no por la situación del país. También pedimos que nos construyan un sistema de distribución de agua potable", detalló Nancy Vires, coordinadora de la Unidad de Batalla Bolívar Chávez (Ubch) en el sector.

A la espera

Mientras que en la comunidad Razetti I, sus residentes siguen esperando que las autoridades locales construyan el muro de contención en la calle Miranda, el cual prometieron desde hace más de dos años.

"Ahora que viene la temporada de lluvias, ese barranco se puede deslizar. Además, ese lugar lo agarraron de botadero de basura, allí botan hasta perros y gastos, y eso contamina a la misma comunidad. La gente bota la basura ahí porque el aseo sólo pasa por la avenida. Le digo a las autoridades que vengan y cumplan con el aseo y la construcción del muro", manifestó el obrero, Daniel Subero.

Reparación

En el Barrio Universitario, otra comunidad del municipio Bolívar, los vecinos aseguran que no tienen problemas con servicios básicos como el agua o la electricidad, sin embargo, afirman que desde hace varios años vienen padeciendo por la aparición de numerosos botes de agua potable.

"Tenemos demasiadas averías porque las tuberías son muy viejas, tienen más de 50 años. Sí tenemos agua constantemente, pero hay muchos botes y a raíz de eso el asfalto se daña. Nosotros teníamos un plan de asfaltado, pero no se ha podido ejecutar a raíz de eso", aseveró Yolanda Redondo, una licenciada que vive en el sector barcelonés.

Los vecinos de las tres comunidades del municipio Bolívar esperan que las autoridades locales les ofrezcan soluciones a la brevedad posible.

Barcelona / Jesús Bermúdez