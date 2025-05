Noel Schajris reconstruye "Uno no es uno": "Cada canción es diferente a su original"

El cantautor mexicano argentino Noel Schajris viaja a 2008 para reencontrarse con "Uno no es uno", su primer trabajo como solista tras un hiato con Sin Bandera, que resucita 18 años después a través de un nuevo universo en el que "cada canción es diferente a su original", indica en una entrevista con EFE.

Volver a grabar este disco, ya disponible en todas las plataformas, fue "una responsabilidad muy grande" para este artista de 50 años, un reto que asume por primera vez desde su propia discográfica, Dynamo Productions.

"Voy a hacer lo mejor que pueda para que disfruten este disco, que es especial y es muy loco. Nunca había vivido algo así porque nunca había sacado un disco regrabado desde mi discográfica. Es la primera vez que lo voy a hacer", reconoce.

Para ello, Schajris se embarcó en lo que definió "una aventura completamente nueva" junto a un grupo de músicos que no habían escuchado nunca las versiones originales de "Uno no es uno", que incluye éxitos como "Momentos", "No Veo la Hora", "A Un minuto del Sol" o una nueva versión de "Gracias por Entrar".

"Llegué a dar los acordes, a contar cuatro y ver qué salía y fue de las experiencias musicales más lindas de mi vida, mucho mejor de lo que hubiera soñado", asegura.

Con una canción inédita que, según el músico, resume la vuelta de este disco, "Todo", el nuevo "Uno no es uno" "es una versión Noel pero al 100 % porque está producido por mí, pero aparte porque me representa al 1000 %".

Un carrera tejida en favor de la independencia de los artistas

Casi dos décadas después del lanzamiento de este disco, el primero que lanzó en solitario tras fundar en la década de los 2000 el icónico dúo Sin Bandera junto al mexicano Leonel García, con quien sacará este año nuevo álbum, las canciones recogen nueva perspectiva, sin perder la esencia del pop y las baladas a las que se ha dedicado toda su vida.

"Cuando te canto 'Momentos' tiene otro peso, el tipo ya sabe de qué está hablando. Mucho más. Entonces sí tiene ese peso de los años, pero en el buen sentido, la vida que no pasa en mal", añade.

Ahora Schajris se muestra menos ingenuo ante el mundo aunque no quiere, por otro lado, que el paso de los años acabe "con la inspiración ni la inocencia".

"Para mí es vital para crear y para ver el mundo con asombro siempre porque me encanta eso, pero tampoco puedo negar una realidad, que es que es importantísimo que los músicos generemos los modelos de negocio que nos rindan bien a nosotros, porque lo que está pasando hasta ahora es insostenible", admite.

Como dueño de una discográfica independiente dice empezar ya "a notar ciertos favoritismos que tienen las plataformas convencionales con los socios en las discográficas multinacionales, que son socios de las plataformas tradicionales de streaming. Se asociaron con ellos utilizando de carne y cañón a todos sus artistas", sostiene.

Ante este desafío, aboga por despertar conciencia entre los artistas, ir en favor de ellos para que sepan "lo que está pasando detrás del telón".

Con bandera latina frente a Trump

Aunque la industria musical estadounidense se muestra segmentada, "hay una fuerza latina importantísima que ahorita está un poquito atacada con la nueva Administración", asegura Schajris.

"Hay muchos temores, hay mucho desencanto, mucha gente que votó al presidente actual (Donald Trump) que encuentra una gran desilusión" y el día a día se convive "en una especie de pesadilla nueva y una noticia estrambótica y surrealista nueva", explica.

Frente a este contexto, hay que tratar "de seguir conectando con esta fuerza latina, que más que nunca tenemos que levantar la frente y decir aquí estamos para trabajar y sumar un montón de cosas".

"Y ni hablar del montón de impuestos que pagamos, así que vamos a decir las cosas como son: somos una fuerza latina trabajadora, maravillosa, que aporta muchísimo a este país", defiende.

"Muchos artistas se han estado expresando de maneras muy lindas, muy coherentes, muy aceptadas, muy valientes, y ellos tienen el peso artístico para poderlo hacer, pero todos tenemos que, más que nunca, no comernos el rollo de la división y estar más unidos que nunca, ayudando más que nunca a cualquiera", sentencia.

Los Ángeles / EFE