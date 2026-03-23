Niños y jóvenes con Síndrome de Down de Carúpano celebraron su día con una marcha

Como ya es tradición, las calles de Carúpano, estado Sucre, se vistieron del colorido y la inocencia de los niños y jóvenes con Síndrome de Down, en su acostumbrada marcha para celebrar su día (21 de marzo).

La caminata partió desde la plaza Bolívar, por la calle Juncal, para culminar en el parque recreacional Rafael Montaño, donde se llevaron a cabo eventos culturales.

Zuleima Jiménez, directora del Taller Laboral José Francisco Bermúdez de Carúpano, explicó que este año el lema fue “Juntos contra la soledad”, como una forma de lucha para la inclusión de forma efectiva.

“Buscamos la concienciación de toda la población y en especial la carupanera, para lograr la inclusión efectiva de la población con Síndrome de Down”.

Productivos

Agregó que se trata de ver más allá de su humorismo y sus características físicas, a personas productivas que puedan ser integradas sociolaboralmente dentro de una comunidad como cualquier población neurotípica.

La docente precisó que el taller cuenta actualmente con 17 estudiantes con este síndrome, aunque en la marcha se integraron los estudiantes, familiares y allegados, que sumaron unos 30 participantes.

Agradeció el apoyo de las instituciones locales, que en los últimos años se han ido sumando para participar y dar aliento a niños y jóvenes.

Sucre / Yumelys Díaz