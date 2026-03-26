Nicolás Maduro y Cilia Flores regresan a la Corte en Nueva York: lo que se sabe del caso

Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecerán este jueves 26 de marzo ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en la que será su segunda audiencia dentro del proceso penal que enfrentan en Estados Unidos. La cita, que inicialmente había sido fijada para el 17 de marzo, fue aplazada a petición de la Fiscalía para avanzar en el intercambio de pruebas y permitir a las partes preparar sus argumentos en esta fase preliminar.

El caso se inició el pasado 3 de enero, cuando ambos fueron capturados en Caracas durante una operación ejecutada por autoridades estadounidenses y posteriormente trasladados a Nueva York. Dos días después, el 5 de enero, se realizó la primera audiencia ante el juez Alvin K. Hellerstein. En esa comparecencia, Maduro y Flores se declararon no culpables de todos los cargos.

Maduro afirmó, a través de un intérprete, que fue “secuestrado” y sostuvo que “sigue siendo el presidente”. Desde entonces, ambos permanecen detenidos sin derecho a fianza en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn.

Maduro enfrenta el cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo — una figura jurídica del derecho estadounidense que combina delitos de narcotráfico con el uso o apoyo a estructuras armadas — además de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ese tipo de armamento. En el caso de Flores, está acusada de conspiración para la importación de cocaína, así como de posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseerlos.

¿Qué se discutirá en la segunda audiencia?

La audiencia se centrará en una moción de la defensa presentada ante el tribunal para que se desestime el caso. El equipo legal de Maduro y Flores sostiene que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido y luego modificado una licencia que impide que los fondos del Estado venezolano se utilicen para pagar los honorarios de sus abogados, lo que, según la defensa, limita su derecho constitucional a contar con representación legal adecuada.

La defensa afirma que el derecho a contar con un abogado de su elección está protegido por la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y que las restricciones financieras impuestas por la OFAC constituyen una vulneración de ese derecho. Por ello solicitan que el tribunal desestime la acusación o, en su defecto, adopte medidas que permitan resolver esta situación antes de avanzar con el caso.

La Fiscalía federal se ha opuesto a esa solicitud, argumentando que las limitaciones en el acceso a recursos estatales venezolanos no equivalen a una violación del derecho a la defensa, y que la acusación contra Maduro y Flores debe continuar conforme al proceso penal.

El juez Alvin K. Hellerstein tendrá que evaluar estos argumentos y decidir si concede la moción de desestimación, la rechaza o propone una solución intermedia.

Las condiciones de Maduro y Flores

Maduro y Flores permanecen en el MDC de Brooklyn mientras se lleva a cabo todo el proceso judicial. Según un artículo publicado por el diario ABC, Maduro permanece en la Unidad de Alojamiento Especial (SHU), la sección de aislamiento, en una celda de aproximadamente tres metros de largo por dos de ancho, con una cama metálica, retrete, lavabo y un ventanuco que apenas deja pasar luz natural. Solo puede salir tres veces por semana por una hora a un pequeño patio, siempre con grilletes y escoltado por guardias.

Según indicaron fuentes al mismo diario, Maduro pasa las noches gritando que ha sido secuestrado y pidiendo que se comuniquen mensajes a su familia y otros presos venezolanos: «¡Yo soy el presidente de Venezuela! ¡Díganle a mi país que he sido secuestrado, que aquí se nos maltrata!».

Pese a que para el 30 de enero aun no se habían reestablecidos las relaciones diplomáticas y consulares entre Venezuela y Estados Unidos, tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores recibieron una visita consular en cumplimiento de una orden judicial para facilitarles acceso a servicios consulares.

Caracas / El Pitazo