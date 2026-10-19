Nicolás Maduro y Cilia Flores podrían enfrentar entre 50 años de prisión y cadena perpetua en EE. UU., según experto

El abogado Nizar El Fakih advirtió este lunes que Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan una condena mínima de 50 años de cárcel o una máxima de cadena perpetua. La previsión responde a la inclusión de un quinto cargo por delitos de narcotráfico en la acusación federal que tramitan los tribunales de Estados Unidos.

En entrevista para Unión Radio, El Fakih detalló que los acusados se declararon inocentes y calificaron las imputaciones como falsas durante una extensa comparecencia. Durante la sesión, el juez del tribunal intervino para mantener el orden en la sala cuando Maduro intentó defender su postura. El magistrado le recordó que la etapa actual exige únicamente escuchar los señalamientos y fijar una posición de culpabilidad o inocencia.

El equipo de la Fiscalía estadounidense sustenta el expediente con testimonios de víctimas y de colaboradores vinculados a la administración pública, así como con archivos de audio, videos y documentación que recopilaron diversos organismos internacionales.

La estrategia de la defensa y la postura de EE. UU.

Por su parte, los abogados defensores planean solicitar la desestimación de la causa bajo el argumento de inmunidad diplomática por los cargos de presidente y primera dama.

Sin embargo, El Fakih señaló que esta estrategia tiene pocas probabilidades de éxito. El motivo es que Estados Unidos ostenta la facultad de reconocer a los mandatarios extranjeros y desconoce la legitimidad de Maduro en la presidencia desde 2019.

Calendario de las fases del juicio

​El cronograma del proceso judicial contempla las siguientes etapas operativas:



​Enero a abril de 2027: La defensa expondrá sus objeciones y solicitará la desestimación de las evidencias presentadas.

​Mayo de 2027: El tribunal celebrará una audiencia preparatoria para resolver los trámites previos al inicio del debate oral.

​14 de junio de 2027: El tribunal iniciará el juicio formal con la selección del jurado.



​El Fakih añadió que el documento acusatorio menciona a otros implicados que colaboraron en la red investigada. Sus identidades permanecen bajo reserva mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Caracas / Redacción web

