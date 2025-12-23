Nicaragua exige a EE.UU. el cese inmediato de todas las "agresiones" contra Venezuela

Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, exigieron este martes a Estados Unidos el cese inmediato de "todas estas agresiones" contra Venezuela, en referencia a las acusaciones sobre piratería que esgrime Caracas tras la incautación por parte de fuerzas estadounidenses de dos buques cargados con crudo venezolano.

"Exigimos el cese inmediato de todas estas agresiones, violatorias de la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional", demandaron Ortega y Murillo en un mensaje de solidaridad enviado a su aliado venezolano, Nicolás Maduro.

Estados Unidos desarrollaba el domingo una operación para interceptar a un tercer petrolero en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, según medios estadounidenses, un día después de la incautación de un tanquero con bandera panameña que, de acuerdo con Washington, traficaba "crudo sancionado" dentro de la "flota fantasma" venezolana.

Este es el segundo tanquero que Washington buscaría interceptar este fin de semana bajo las órdenes de su mandatario, Donald Trump, y el tercero luego de que Estados Unidos redobló los esfuerzos por cortar el flujo de crudo desde el país suramericano dentro del despliegue que mantiene en el Caribe desde agosto pasado.

El pasado 10 de diciembre, Estados Unidos incautó el buque sancionado Skipper y confiscó el petróleo venezolano que transporta.

En su mensaje, Ortega y Murillo aseguraron que comparten con Maduro "la condena a estos actos de agresiones, a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial, de piratería, saqueo y robo de los recursos naturales venezolanos, las ejecuciones extrajudiciales, ilegales inclusive bajo las propias leyes de EE.UU.".

Además, expresaron que recibieron con profundo aprecio una carta enviada por Maduro en la que denuncia "las múltiples agresiones y amenazas que está enfrentando" Venezuela.

Asimismo, reconocieron "la incuestionable vocación de paz del Gobierno Bolivariano de Venezuela" y reiteraron su "invariable solidaridad" con Maduro y su pueblo, "que lucha incansablemente frente a los intentos desestabilizadores del imperialismo y sus lacayos, en contra de la paz, el derecho internacional y el respeto a la soberanía de los pueblos libres del Mundo".

"Vivimos tiempos extraordinariamente difíciles, pero estamos seguros de que Venezuela vence y vencerá, que nuestros pueblos vencen y vencerán, porque amamos la paz y caminamos de la mano de nuestro Dios Todopoderoso, defendiendo los derechos, los avances y las victorias alcanzadas", señalaron.

Ortega y Murillo aseguraron que mantienen intacto su apoyo y respaldo "al derecho de nuestros pueblos de vivir en soberanía, independencia, identidad, dignidad y bienestar, defendiendo con valentía, firmeza y honor la vida, la paz y la prosperidad de los pueblos de nuestra América Latina y caribeña".

San José / EFE