Netflix se hace con 'La bola negra"'para distribuirla en EE.UU. tras una guerra de pujas

Netflix ha adquirido para su distribución en Estados Unidos la película 'La Bola Negra', dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, que se estrenó mundialmente en el Festival de Cannes y que tuvo una prolongada ovación, anunció este sábado la plataforma.

"'La Bola Negra', dirigida por los Javis y Belén Martí Lluch. Próximamente en Netflix en EE.UU.", confirmó la empresa en redes sociales después de que The Hollywood Reporter avanzara la información.

Netlix agregó que la película, que cuenta con Penélope Cruz y Glenn Close en papeles secundarios, explora "lo que significa ser gay a través de diferentes épocas, centrándose en tres existencias que están conectadas a través de temas de sexualidad, deseo, dolor y herencia".

El film había desatado una guerra de pujas para hacerse con su distribución en Estados Unidos, informó el viernes la revista especializada Variety.

Entre los postores estaban A24 y Mubi, pero finalmente ha sido Netflix quien se ha hecho con la película. El filme recibió aplausos durante más de 15 minutos en su estreno de gala en Cannes, el pasado jueves.

'La Bola Negra' cuenta tres historias entrelazadas de tres hombres homosexuales en tres épocas distintas: 1932, 1937 y 2017 y está inspirada en la obra inacabada del mismo título de Federico García Lorca.

Los protagonistas son el músico Guitarricadelafuente, en su debut como actor, Carlos González y Milo Quifes, mientras que en papeles secundarios están Miguel Bernardeau, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close. La película se estrena en España en octubre.

Ambrossi y Calvo, son un dúo creativo y expareja conocidos en España como 'los Javis'. 'La Bola Negra' es su primer largometraje desde 2017, cuando firmaron 'La llamada' ('Holy camp!').

El interés por esta película supone la segunda gran puja del festival, tras la del filme 'Club Kid' de Jordan Firstman, que finalmente fue adquirido por A24 por 17 millones de dólares.

Cannes / EFE