Naviarca y Fundación Sucre Te Quiero se suman a jornada de recuperación del CNP Sucre

La empresa Naviarca y la Fundación Sucre Te Quiero (STQ) participaron el jueves 26 de febrero en una jornada de limpieza y desmalezamiento en la sede del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Sucre, como parte de los esfuerzos para recuperar las instalaciones del gremio en el estado.

La actividad forma parte de una iniciativa impulsada por nuevas generaciones de agremiados, quienes, desde mediados de junio de 2025, han promovido acciones para el rescate y mantenimiento del espacio.

Esta semana, la jornada fue reactivada con el apoyo de la empresa privada y una institución pública, con el objetivo de mantener en condiciones adecuadas la sede gremial.

Los organizadores señalaron que la intención es reavivar un espacio que pertenece a los periodistas sucrenses y fortalecer la institucionalidad del gremio en la entidad.

Jóvenes periodistas y representantes de medios digitales han liderado este proceso de recuperación, sumándose activamente a las labores de mantenimiento y reorganización de la sede.

Asimismo, reiteraron el llamado a sus colegas a colegiarse y ejercer legalmente la profesión, así como a empresarios e instituciones del estado Sucre a respaldar la recuperación de un espacio que consideran un ícono de Cumaná.

Cumaná / Redacción Web