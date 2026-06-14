Donald Trump: Estados Unidos e Irán alcanzan acuerdo para poner fin a la guerra

En un giro geopolítico de gran alcance, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la noche del domingo un acuerdo definitivo con la República Islámica de Irán para poner fin a la guerra y reabrir de manera inmediata el Estrecho de Hormuz, tras más de tres meses de un cruento conflicto armado.

El anuncio fue realizado por el mandatario estadounidense a través de su plataforma Truth Social, coincidiendo con la celebración de su cumpleaños número 80.

Según lo pactado, la reapertura libre de peaje de la estratégica vía marítima se realizará de forma simultánea al levantamiento total del bloqueo naval que Washington mantenía sobre los puertos iraníes.

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«¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!», celebró Trump en su mensaje.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuya administración lideró los esfuerzos de mediación internacional junto a delegaciones de Qatar y Turquía, confirmó el éxito de la negociación.

Sharif detalló que ambas naciones declararon la terminación inmediata de las operaciones militares en todos los frentes, incluyendo el territorio de Líbano.

Más detalles

De acuerdo con agencias internacionales de noticias, entre ellas EFE y AP, la firma oficial del memorando de entendimiento se llevará a cabo el próximo viernes 19 de junio en Suiza.

Este conflicto a gran escala estalló el pasado 28 de febrero, luego de una ofensiva militar conjunta entre Estados Unidos e Israel que culminó con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí. La respuesta de Teherán, bajo la nueva dirección de su hijo Mojtaba Jameneí, incluyó ataques directos a bases estadounidenses y el subsiguiente bloqueo del Estrecho de Hormuz, una arteria comercial crítica por donde transita cerca del 20 % del suministro de crudo global.

Tras un tenues alto el fuego acordado en abril, este pacto definitivo promete estabilizar la economía mundial y los mercados energéticos.

Washington / EFE